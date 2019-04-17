كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تحبط محاولة سطو على بنك.. والسارق يؤكد أن الدافع إنساني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل مقطع فيديو، محاولة سرقة بنك في مدينة طنجة شمالي المغرب، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة لإفشال العملية.

ووفقا لوكالة "هسبرس"، يظهر في الفيديو شاب يحمل سكينا من الحجم الكبير اقتحم بنكا في منطقة "بلاصا طورو"، مطالبا الموظفين بتسليمه الأموال.

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ونجحت الشرطة المغربية في محاضرة اللص داخل البنك، واستسلم اللص في نهاية المطاف، لرجال الشرطة، حيث وضع سلاحه الأبيض جانبا واستلقى على الأرض، تمهيدا لاعتقاله.

وقال مصدر إن الشرطة في طنجة اعتقلت، شابا في مقتبل العمر حاول السطو على بنك، كاشفا أن حارس الأمن تمكن من إغلاق الباب عليه حتى قدوم الأمن.