كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: ليس من حق حزب أردزغان الاعتراض التشكيك بفوز " أوغلو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماجد كيالي، المحلل السياسي، إن فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمعركة الانتخابية التركية تعني أن اللجنة العليا للانتخابات قد حسمت الأمر لصالح "أوغلو".

وأضاف كيالي خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أنه ليس من حق حزب العدالة والتنمية الاعتراض على نتائج الانتخابات والتشكيك بفوز أوغلو، موضحًا أن النظام الديموقراطي يفرض نظامه سواءًا في الانتخابات البلدية او الرئاسية.

Advertisements

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أعلن أن مرشحه أكرم إمام أوغلو تسلم رئاسة بلدية إسطنبول، وقال الحزب إن مرشحه تسلم وثيقة من الهيئة الانتخابية العليا تفيد بفوزه في الانتخابات البلدية.

يشار إلى أن حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد طعن على نتيجة انتخابات اسطنبول وطالب بإجراء اقتراع جديد، معتبرا أن الانتخابات التي جرت في مارس الماضي شهدت مخالفات.