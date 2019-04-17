بعد يومين من “الحوار”.. قاعدة الأساتذة المضربين لأسبوع كامل تتوسع

بعد يومين من الحوار القطاعي الذي جلست فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لفك الملفات العالقة، لا زالت قاعدة الأساتذة المنضمين للمضربين لأسبوع كامل تتوسع.

بعد إعلان أساتذة السلم التاسع المعدوفين بـ”الزنزانة 9″ خوض إضراب لأسبوع كامل انطلاقا من يوم الإثنين المقبل، أعلن الأساتذة حاملي الشهادات العليا خوضهم لإضراب وطني لأسبوع كامل خلال نفس الفترة.

ويقول الأساتذة إن إضرابهم يأتي للرد على ما وصفوه بالتجاهل الحكومي لمطلبهم، تماطل الوزارة منذ سنوات في إنصاف الأساتذة حاملي الشهادات العليا.

يشار إلى أن قطاع التعليم يعيش على إيقاع الإضرابات المتواصلة منذ شهر فبراير الماضي، فيما خرجت عدة فئات من موظفي القطاع للاحتجاج في شوارع العاصمة الرباط على مدى أيام متواصلة.