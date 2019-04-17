قبيل توقيفه على ذمة التحقيق في قضايا فساد.. الرئيس السابق للبيرو ينتحر

توفي رئيس بيرو الأسبق آلان غارسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن أقدم على الانتحار أثناء وصول الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما، لتوقيفه على ذمة تحقيق في قضية فساد.

ونقات وكالة الأناضول للأنباء عن وزيرة الصحة البيروفية سليما توماس غونزاليس، قولها إن “غارسيا خضع لعملية جراحية عاجلة في المستشفى تعرض خلالها لثلاث سكتات قلبية”.

وأضافت الوزيرة البيروفية أن “غارسيا أطلق الرصاص على رأسه أمام أفراد الشرطة الذين وصلوا لاعتقاله، وفور وقوع الحادث نقلت الشرطة غارسيا إلى مستشفى “كاسيميرو ألوا” في ليما لتلقي العلاج”.

وأفاد برنامج تلفزيوني محلي أنه “عندما وصلت الشرطة إلى منزل غارسيا للقبض عليه، أغلق نفسه في غرفته وحاول الانتحار”.

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وسبق أن قضت المحكمة، الثلاثاء الماضي، بحبس غارسيا لمدة 10 أيام، ضمن مجموعة مسؤولين بيروفيين يشتبه بضلوعهم في قضية الفساد المتعلقة بشركة البناء البرازيلية “Odebrecht”.

ويتهمه التحقيق بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دولار مقابل حصول الشركة على عقود مربحة، فيما رفض غارسيا كل الاتهامات الموجهة إليه.