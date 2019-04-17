بعد تأكيد حكم حل “جذور”.. الفرقة الوطنية تستدعي الصحافي عمر راضي

وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعاءا للصحافي عمر راضي، من أجل الحضور، غذا الخميس.

عمر راضي، الصحافي الذي شارك في حلقات “ملحمة العدميين”، البرنامج المثير للجدل والذي أصدرت على إثره محكمة الدار البيضاء قرار حل جمعية “جذور” لاحتضانه، وهو الحكم الذي تأكد أمس الثلاثاء استئنافيا.

يشار إلى أن “ملحمة العدميين”، برنامج حواري على “يوتيوب”، يستضيف خلاله مقدمان، يصفان نفسيهما بـ”الغبيين”، صحافيين، وفنانين، وغيرهم خلال عشاء لمناقشة مجموعة من المواضيع السياسية، والاجتماعية المثيرة للجدل، بطريقة حرة، وجريئة، تسودها خفة اللسان، وهو البرنامج.

كما أن الحكم الابتدائي بحل “جذور” كان قد جر على المغرب انتقادات شديدة اللهجة من منظمات حقوقية دولية منها “هيومن رايس ووتش” و”أمنيستي”، و أطلق نشطاء ومثقفون حملة واسعة لرفض حل الجمعية تحت شعار “الحل ليس حل”.