صلاح ضمن قائمة “Time” لأفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم.. صورته على غلاف المجلة

صنفت صحيفة “Time” الأمريكية، نجم المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم، بل واختارته ليتصدر إحدى أغلفة طبعاتها الـ6.

وصنف صلاح على رأس قائمة “الجبابرة”، لذلك صورته تصدرت إحدى أغلفة المجلة العالمية، التي تقول عنه في مقالها إنه أصبح قدوة للشباب في العالم العربي والإسلامي، وإنجلترا كذلك.

وجاور صلاح، الممثل المصري الأصل، وأمريكي الجنسية، رامي مالك في قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم، إلى جانب الممثلة “ساندرا أوه، الحائزة على جائزة “غولدن غلوب 2019″، والممثل “دوين جونسون”، والمغنية الأمريكية “تايلور سويفت”.

وضمت القائمة أسماء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب”، ورئيسة نيوزيلاندا، و”جاسيندا أرديرن”، ورئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، ومالك فايسبوك “مارك زوغنبورغ”، وأسماء من مجالات عديدة.