انت الان تتابع تفاصيل خبر ليبيا.. حكومة الوفاق تطلب اجتماعاً عربياً طارئاً لإدانة حفتر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 09:48 مساءً - طلبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، من جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ، الأحد المقبل، في ظل استمرار اعتداءات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنها طالبت بعقد هذا الاجتماع، لـ"بحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات حفتر".

وقالت: "سنطلب إصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎".

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ومؤخراً، وصف رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، حفتر بأنه "مجرم حرب"، مؤكداً أن حكومته ستقدم ملفات قانونية لمحكمة الجنايات الدولية لرصد الانتهاكات.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود "الجيش الوطني الليبي" في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر مع تحضير الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس (جنوب غرب)، كان مقرراً بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، الذي يدعمه مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).