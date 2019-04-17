أنباء عن نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر

ذكرت وسائل إعلامية سودانية أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تم نقله إلى سجن كوبر بعدما كان تحت الإقامة الجبرية في بيت الضيافة.

وذكرت صحيفة «آخر لحظة» السودانية أن المجلس العسكري أوفى بـ«تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين من عائلة البشير تأكيدهما نقل البشير إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء تحت حراسة مشددة.

وأشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة «بعد التشاور مع أعضاء المجلس»، مشيرة أيضا إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.

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وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق عوض بن عوف عزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.

ومنذ هذا الوقت أصبح مصير الرئيس المعزول مثار تساؤلات داخل وخارج السودان، لا سيما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية..

والبشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور.