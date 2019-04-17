المجلس العسكري السوداني: نعمل على تشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم المتحدث باسم المجلس العسكري بالسودان
أكد المجلس العسكري السوداني، الأربعاء، أنه يعمل على تشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت.
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي، إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس، عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين والمبعوثين الدوليين، كما عقد اجتماعاً مع وفد سعودي إماراتي مشترك عالي المستوى.
وأضاف أن "المجلس اتخذ عدداً من القرارات لمكافحة الفساد ومراقبة حركة الأموال منذ بداية أبريل/نيسان الجاري".
وأشار المتحدث باسم المجلس إلى أن "الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع ومن تدور حولهم شبهات الفساد".
وأوضح أن "أبرز المتحفظ عليهم هم عبدالله والعباس شقيقا الرئيس السوداني المعزول عمر البشير".
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