الان تتابع الولايات المتحدة تفرض عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام أجنبية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي. وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة “الأزمة الإنسانية” في فنزويلا.

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