أردوغان شاهد على تسلم أكرم أوغلو بلدية اسطنبول رسميا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بينما تسلم أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، رئاسة بلدية مدينة إسطنبول التركية من مولود أويصال المنتمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، كانت صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شاهدة على الحدث التاريخي بعد ضياع العاصمة التجارية للبلاد من يد حزبه.

وتعهد أوغلو، في أول تصريحات يدلي بها أمام حشد من مؤيديه أمام مقر بلدية إسطنبول التي تسلم رئاستها، بخدمة الجميع ونشر السلام والاستقرار في المدينة بين كل فئات المجتمع سواء المؤيدين له أو المعارضين.