شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى بانفجار في مقديشو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (مقديشو)قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، فيما أصيب 15 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين اليوم (الأربعاء) في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال مسؤول أمني في تصريح له: إن سيارة مفخخة انفجرت خارج أحد المطاعم الشهيرة على طريق رئيسي في مقديشو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين في موقع الانفجار، الذي لم تحدد الشرطة بعد ما إذا كان هناك انتحاري متورط في الهجوم.
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