شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السابق للبيرو ينتحر قبيل توقيفه في قضية فساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ليما) توفي الرئيس البيروفي السابق آلان غارسيا اليوم (الأربعاء) في المستشفى عن 69 عاماً، بعدما أطلق النار على رأسه في منزله، عندما كانت الشرطة على وشك اعتقاله للتحقيق معه في تهم فساد.

توفي الرئيس البيروفي السابق آلان غارسيا اليوم (الأربعاء) في المستشفى عن 69 عاماً، بعدما أطلق النار على رأسه في منزله، عندما كانت الشرطة على وشك اعتقاله للتحقيق معه في تهم فساد.

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