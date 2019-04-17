شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج محاكاة لجلسات البرلمان لطلاب "اقتصاد وعلوم سياسية" بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجلس النواب اليوم الأربعاء، عمل نموذج محاكاة لأعمال ونشاط وجلسات مجلس النواب، لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة، وذلك بمقر قاعة مجلس الشوري سابقا، بحضور النائب محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ووزير الخارجية الأسبق.

وخلال جلسة المحاكاة، تم عقد جلسة عامة كمحاكاة لجلسة مجلس النواب، ترأستها الطالبة رنيم أمين، وضمت الجلسة 120 طالب و80 طالبة، وتستهدف القدرة علي محاكاة أعمال مجلس النواب سواء من حيث أعمال الرقابة أو التشريع، وتم تقسيم الطلاب إلي أربع لجان نوعية، وهي لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشباب والرياضة.

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كما ناقشت الجلسة العامة فى (نموذج المحاكاة) طلب إحاطة مقدم لوزير الشباب والرياضة بشأن كيفية العمل علي خروج العرس الكروي الإفريقي علي أحسن ما يكون واستغلال كأس الأمم الإفريقية للترويج للأمن والأمان في مصر والترويج السياحي، وغيرها من الأمور الأخري، كما ناقشت مشروعي قانونين عن مكافحة الجريمة الالكترونية، وبشأن إنشاء نقابة للسياسيين.

ويستهدف نموذج المحاكاة تعريف الطلاب بنشاط ومهام واختصاصات مجلس النواب، وكيف يمارس دوره الرقابى والتشريعى.