شكرا لقرائتكم خبر عن هاني غنيم: توعية المواطنين بالتعديلات الدستورية واجب وطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء هاني غنيم، رئيس مجلس الأمناء المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إن هناك واجب وطني حتمي بضرورة توعية المواطنين بالتعديلات الدستورية، دون توجيه أحد بالتأييد أو الرفض.

وأضاف رئيس مجلس أمناء المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أن المطروح للمناقشة هو النصوص بعد إقرارها من البرلمان، حتى يتمكن المواطن من تحديد موققه.

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وعن مواد اختيار وزير الدفاع ومنصبه وتعيينه، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد "غنيم"، أن هناك شروط وأدبيات وهذه النصوص المقترحة هي نصوص تحافظ على مؤسسة الجيش التي ترعى وتحمي الشعب والوطن ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن هناك اعتبارات تراعيه القوات المسلحة فهناك عقيدة الاحترام والانضباط وما نقدرش نكون القائد العام مدني لأن في حالة الحرب لن يستطيع إدارة الأمور، وهذا النص من مكتسبات الدستور.

جاء ذلك على هامش ندوة المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، حول "التعديلات الدستورية"، برئاسة اللواء هاني غنيم رئيس مجلس الأمناء، وبحضور طارق عبدالحميد، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد فؤاد رشوان الخبير في الشئون الإفريقية