اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أكبر فضيحة لهذه السلطة هو توقيف كافة مراسيم تعيين الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​ في إحدى عشرة وظيفة بحجة غير دستورية وغير قانونية وتهريب مرسوم واحد ل​وزارة الخارجية​ صحيح اولاد ست واولاد جارية لن نترك الموضوع كحزب تقدمي اشتراكي لحين إحقاق العدالة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لن نترك موضوع الناجحين بمجلس الخدمة لحين إحقاق العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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