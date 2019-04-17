أصدرت إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، بيانا تضامنياً مع الاعتصامات التي يقيمها أساتذة الجامعة اللبنانية و المدارس الرسمية لجهة عدم تفريغ أساتذة اللبنانية من جهة و عدم البت بالدرجات الست من جهة أخرى.
واعتبرت ادارة المهن، أن ما يحصل من هرطقات من قبل السلطة إن لجهة عدم دفع رواتب القوى الأمنية و الجيش اللبناني أو لجهة رمي أساتذة التعليم العالي و الثانوي في آتون التشريع رغم استحقاق الدرجات الست و التفريغ الجامعي، هو أمر لن تُحمَد عقباه إذا استمر نهج السلطة غير المسؤول تجاه جميع القطاعات كما هو.
وحذرت من أن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المزري الذي وصلت إليه جميع الفئات الشعبية هو ناقوس خطر يُدق كل يوم معلناً إنهيار البلد و مقوماته بسبب السياسات التعسفية التي ستؤدي حتماً إلى إنفجار إجتماعي كارثي.
كانت هذه تفاصيل خبر المرابطون تتضامن مع التحركات التي يقوم بها اساتذة الجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.