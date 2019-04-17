المرابطون تتضامن مع التحركات التي يقوم بها اساتذة الجامعة اللبنانية

أصدرت إدارة ​المهن الحرة​ و ​العمل النقابي​ في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​، بيانا تضامنياً مع الاعتصامات التي يقيمها أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ و ​المدارس الرسمية​ لجهة عدم تفريغ أساتذة اللبنانية من جهة و عدم البت بالدرجات الست من جهة أخرى.

واعتبرت ادارة المهن، أن ما يحصل من هرطقات من قبل السلطة إن لجهة عدم دفع رواتب ​القوى الأمنية​ و ​الجيش اللبناني​ أو لجهة رمي أساتذة ​التعليم العالي​ و الثانوي في آتون التشريع رغم استحقاق الدرجات الست و التفريغ الجامعي، هو أمر لن تُحمَد عقباه إذا استمر نهج السلطة غير المسؤول تجاه جميع القطاعات كما هو.

وحذرت من أن ​الوضع الاقتصادي​ و الاجتماعي المزري الذي وصلت إليه جميع الفئات الشعبية هو ناقوس خطر يُدق كل يوم معلناً إنهيار البلد و مقوماته بسبب السياسات التعسفية التي ستؤدي حتماً إلى إنفجار إجتماعي كارثي.