النشرة: سقوط رجل عن سطح مبنى في الفوار في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا فلسطينيا الى مركز لبيب الطبي في صيدا جراء سقوطه عن سطح مبنى سكني في ممطقة الفوار في صيدا.

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