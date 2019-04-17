النشرة: خطة أمنية من جسر الزهراني وصولا الى النبطية للحد من حوادث السير

اشار مراسل "​النشرة​" في النبطية، الى انه تنطلق اعتبارا من يوم الخميس خطة أمنية على طول الاوتوستراد الممتد من ​جسر الزهراني​ غربا، مرورا بزفتا ، ​دير الزهراني​، حبوش، وصولا الى دوار ​كفررمان​- النبطية شرقا، وستنفذها وحدات من ​قوى الامن الداخلي​ بالتعاون مع البلديات التي يمر عبرها الاوتوستراد، وتهدف الى الحد من حوادث السير المميتة والمتكررة التي شهدها الاوتوستراد وخاصة في الاونة الاخيرة، وذلك عبر نشر لافتات توعية، ورادارات، وحواجز متنقلة.

وعقد لهذه الغاية اجتماع في مكتب قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله في مجمع قوى الامن الداخلي في ​كفرجوز​ - النبطية وضم رؤوساء بلديات النجارية، المروانية، زفتا، دير الزهراني، حبوش، كفررمان، و​مدينة النبطية​ وجرى خلاله البحث في الاليات المطروحة للحد وتدارك وقوع حوادث بالحد الادنى على اوتستراد الزهراني- النبطية ، وتم وضع خطة تأمين ​السلامة العامة​ المرورية، وابرزها وضع رادارات مراقبة ، ومراقبة بعض الفتحات لمنع العبور بعكس السير عليها كما يحصل كثيرا وتتسبب بالعديد من الحوادث، اضافة الى تشدد شرطة البلديات المعنية في قمع المخالفات وخاصة المرور بعكس السير عند الفتحات ، فضلا عن السعي لاضاءة الاوتوستراد ليلا بالكامل لدى الجهات المعنية .