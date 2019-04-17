أفادت صحيفة "الوطن" المصرية عن "مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين نتيجة ​حادث سير​ وقع بين ​حافلة​ و3 سيارات على الطريق الدائري في مصر"، موضحةً أن "​حركة المرور​ توقفت لمدة نصف ساعة، لإزالة آثار الحادث، وعادت حركة المرور لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين نتيحة اصطدام حافلة بـ3 سيارات في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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