أفادت وكالة "واس" ​السعودية​ بأن "السعودية ستستضيف أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة ​مجموعة العشرين​ في الـ 21 و22 من شهر تشرين الثاني من عام 2020 في العاصمة ​الرياض​"، موضحةً أن "الاجتماع يعنى ببحث القضايا المؤثرة على ​الاقتصاد العالمي​ وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واس: السعودية ستستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في تشرين الثاني عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.