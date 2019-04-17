روحاني: الفيضانات في ايران كشفت خبث الأميركيين

اعتبر الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ خلال جلسة للحكومة الايرانية، ان ​الفيضانات​ التي تضرب ايران منذ 19 آذار الفائت، كشفت "الخبث" الذي يشكل الطبيعة الحقيقية "للنظام الاميركي".

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