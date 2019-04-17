بولتون: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا تشمل حظر السفر إليها على الأميركيين

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن "​واشنطن​ تفرض عقوبات جديدة على كوبا تشمل حظر السفر إليها على الأميركيين"، مشيراً إلى "فرض عقوبات على 5 هيئات مرتبطة بالجيش والاستخبارات في كوبا".

كما لفت إلى أن "​الولايات المتحدة​ فرض عقوبات جديدة على ​البنك المركزي​ الفنزويلي".