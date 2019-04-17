خارجية أميركا: الاستفزازات الروسية بنشر قوات بفنزويلا تهدد أمن المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الاميركية أن "الاستفزازات الروسية بنشر قوات في فنزويلا تهدد أمن المنطقة".
وكانت وزارة وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن قرار موسكو إرسال خبراء عسكريين إلى كراكاس يراعي القانون الفنزويلي، مشيرةً إلى أن "موسكو تطور تعاونها مع فنزويلا وفقا لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع الاحترام الكامل لقوانينه".
وأضافت أن "وجود اختصاصيين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني تم توقيعه في ايار 2001".
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