- 1/2
- 2/2
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن لائحة لـ 56 حكما ممن سيديرون مباريات كأس أمم إفريقيا المقبلة في مصر، انطلاقاً من شهر يونيو المقبل.
وضمت القائمة، التي أعلنها “الكاف”، ثلاثة حكام مغاربة، وهم الثنائي رضوان جيد، ونور الدين الجعفري، حكمين للساحة، ولاشين غزجاو حكما مساعدا.
وعرفت القائمة وجود عدد كبير من الحكام العرب، وصل إلى 17 حكما من مختلف الدول العربية، 9 منهم حكام للساحة، و8 حكام مساعدين.
وستعرف هذه الدورة مشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة، التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من21 يونيو إلى غاية 19 يوليوز من السنة الجارية .
كانت هذه تفاصيل خبر 3حكام يمثلون المغرب بنهائيات كأس الأمم الإفريقية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.