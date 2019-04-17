3حكام يمثلون المغرب بنهائيات كأس الأمم الإفريقية في مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن لائحة لـ 56 حكما ممن سيديرون مباريات كأس أمم إفريقيا المقبلة في مصر، انطلاقاً من شهر يونيو المقبل.

وضمت القائمة، التي أعلنها “الكاف”، ثلاثة حكام مغاربة، وهم الثنائي رضوان جيد، ونور الدين الجعفري، حكمين للساحة، ولاشين غزجاو حكما مساعدا.

وعرفت القائمة وجود عدد كبير من الحكام العرب، وصل إلى 17 حكما من مختلف الدول العربية، 9 منهم حكام للساحة، و8 حكام مساعدين.

وستعرف هذه الدورة مشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة، التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من21 يونيو إلى غاية 19 يوليوز من السنة الجارية .