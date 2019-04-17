الرجاء يعزز مكانته بوصافة الترتيب بفوز أمام إتحاد طنجة

حقق فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، فوزاً هاماً أمام ضيفه إتحاد طنجة بحصة هدف دون رد، في مباراة مؤجل الأسبوع 22 والتي أقيمت على أرضية ملعب الأب جيكو بالدارالبيضاء.

هدف النسور الخضر الوحيد في مباراة اليوم، سجله اللاعب زكرياء حدراف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، مهدياً العلامة الكاملة لفريقه.

ورفع الرجاء الرياضي رصيده من النقاط إلى 43، في وصافة الترتيب، في حين لازال الغريم الوداد متربعاً على عرش الصدارة برصيد 52 نقطة، إذ سيخوض غداً الخميس، مواجهة بارزة أمام حسنية أكادير، بملعب أدرار

يشار إلى أن ديربي الوداد والرجاء سيقام يوم الأحد المقبل انطلاقاً من الساعة الرابعة عصراً، بملعب مراكش الكبير، بعد إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاح منذ أشهر.