الفريق الطيراوي يفوز ويعتلي المركز الخامس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النادي الرياضي الطيرة فوزا هاما على النادي الرياضي حيفا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.
وجرت أحداث المباراة على ملعب "طيبي طيبي"، وسط غياب الجماهير الطيراوية بسبب عقوبة فرضت على الفريق من قبل محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين إليحاي تسابري في الدقيقة 15 ومتنائل تاديسا في الدقيقة 42.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 64 جاء هدف الفريق الخصم الوحيد.
وبهذا الفوز اعتلى الفريق الطيراوي المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري برصيد 38 نقطة، وهو يضمن حاليا مشاركته في البلاي أوف العلوي.
وسيحل النادي الرياضي الطيرة في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كفر كنا صاحب المركز السادس (36 نقطة)، والتي ستحسم نتيجتها أي من الطرفين سينخرط في البلاي أوف العلوي.
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