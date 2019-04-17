شفاعمرو: "ملتقى 180" حول تحديات العائلة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم في مدينة شفاعمرو مؤتمر العائلة العربية الأول "ملتقى 180"، الذي يطرح مجموعة من التحديات المتعلقة بالعائلة العربية مثل اتخاذ القرارات فيما يخص العلاقة الزوجية، تربية الأولاد ووضع الحدود وإدارة اقتصاد العائلة.

وشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشارك، وهو يعتبر الأول من نوعه في المجتمع العربي بحيث يطرح مجموعة من التحديات التي تواجه العائلة العربية، وقد تضمن عدة محاضرات مهنية وفقرات فنية متنوعة.

وتخلل المؤتمر طرح قضايا رئيسية منها موضوع اتخاذ القرارات في العلاقة الزوجية، حيث قدمت مستشارة العلاقات الزوجية، منيرفا مزاوي، محاضرة مطولة في هذا الخصوص وأكدت على أهمية تبني آلية متفق عليها بين الزوجين لاتخاذ القرارات المختلفة المتعلقة بالحياة الأسرية بطريقة ناجعة وصحيحة.

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وحول تحديات التربية والوالدية وتنشئة الأولاد، قدمت المبادرة لعقد الملتقى، ناردين أرملي، محاضرة تطرقت خلالها إلى أهمية إدارة اقتصاد العائلة بشكل صحيح ومتوازن وعن أهمية الاستقرار المالي كمقوم أساسي في الحياة الأسرية السعيدة.

وقدمت أرملي خلال المحاضرة 10 خطوات ضرورية ينصح لكل عائلة باتباعها لتحقيق "البحبوحة" الاقتصادية والتخطيط لمستقبل العائلة، وربطت بين المواضيع التي طرحت في محاضرتي برانسي ومزاوي وتأثيرها على تحقيق التوازن المالي في العائلة.

وفي تعقيبها على الملتقي والأصداء الإيجابية التي تلت انعقاده، ذكرت أرملي "الحضور الكبير أكد على أهمية المواضيع التي ناقشها الملتقى وعلى تعطش الأزواج العرب لمصادر معرفة ومعلومات لمساعدتهم على مواجهة التحديات التي تواجه معظم العائلات في مجتمعنا".