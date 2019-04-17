تعادل كتلتي "فتح" و"حماس" الطلابيتين في انتخابات جامعة بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادلت كتلة "الشهيد ياسر عرفات" التابعة لحركة "فتح"، وكتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة "حماس"، بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، ثاني أكبر جامعات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء.

وحصلت كتلة "الشهيد ياسر عرفات"، الذراع الطلابي لحركة "فتح"، على 23 مقعدا في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت، من أصل 51 مقعدا، حيث حصدت 4065 صوتا والتي تقدر بـ23 مقعدا.

فيما حصلت كتلة "الوفاء الإسلامية" الذراع الطلابية لحركة "حماس"، على 3997 صوتا والتي تقدر كذلك بـ23 مقعدا أيضا، و"القطب الديمقراطي" الطلابي، الذراع الطلابية للجبهة الشعبية، على 835 صوتا بـ5 مقاعد.

نتائج النهائية لانتخابات الطلبة في بيرزيت (تويتر)

وافتتحت صباح اليوم، الأربعاء، صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت، وتنافست في الانتخابات خمس كتل طلابية، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة القطب الطلابي التقدمي، وكتلة الوحدة الطلابية، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية.

Advertisements

وبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 11800 طالب في برنامج البكالوريوس، من أصل 14000 طالب.

يذكر أن الكُتلة الإسلامية فازت بانتخابات السنة الماضية، بواقع 24 مقعدًا مقابل 23 مقعدًا لكتلة الشهيد ياسر عرفات، و4 مقاعد للقطب الطلابي.