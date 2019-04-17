خلف السياج: العرض الأول | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الخميس، 25/ 04/ 2019

الزمان: 17:00

المكان: دار الكلمة، بيت لحم



يبرز الفيلم مرحلة الانتفاضة الأولى كأهم محطات النضال الشعبي الفلسطيني ضد الاحتلال الكولنيالي الإسرائيلي. ويناقش أهم سمات الرفض الشعبي للتشريد القسري للاجئين الفلسطينيين في داخل المخيم. كما ويقف عند انتكاسات وانتصارات أبناء المخيم الذين جابهوا ممارسات المحتل اليومية من تنكيل وإهانة وعنف بحجارتهم الصغيرة وأدوات النضال البسيطة في داخل أزقة مخيم الدهيشة.

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هو فيلم توثيقي لحالة الرفض الشعبي التي مثلها لاجئو المخيم لهذا السجن الكبير كما ورفضهم للقيود التي فرضها الاحتلال مثل منع التجوال ومصادرة الحريات والممارسات العنصرية الاستعمارية، علاوة على الجوّ العامّ المشحون . ويروي أبطال الفيلم قصصهم الشخصية التي خاضوها خلف سياج عالي بناه المحتل للسيطرة على السكان وفصلهم عن المحيط كاد يحجب الشمس. ويتتبع هذا الفيلم شبان الانتفاضة في المخيم الذين يروون كيف قاموا بتطوير آليات رافضة للجدران، مؤمنين بالتحرر، رافضين للواقع

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