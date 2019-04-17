الكمنجاتي "رحلة الروح" من غزة | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 25/ 04/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: منتجع الشاليهات السياحي، غزة Advertisements ضمن فعاليات مهرجان الكمنجاتي "رحلة الروح" الذي يهدف إلى إحياء التراث الفلسطيني برحلة موسيقية من خلال ثقافات وتقاليد الفنون من حول العالم في جولة من العروض عبر المدن الفلسطينية مرورا بأريحا، والقدس، ورام الله، وبني زيد، وغزة.

في أولى محطات رحلة الروح سيعبر المهرجان غزة في حفله الأول مع مجموعة من العروض الفنية الصوفية، ابتهالات، أغاني وأناشيد دينية تقدمها فرقة غزة الصوفية وفرقة الفن الأصيل. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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