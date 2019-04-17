المشهد الطبيعي للنباتات البرية الغذائية في فلسطين | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 23/ 04/ 2019 الزمان: 12:30 المكان: المتحف الفلسطيني، بيرزيت Advertisements تركز الورشة على النباتات البرية الغذائية، وتعرّف المشاركين بأنواعها ودورها في تشكيل المشهد الطبيعي في فلسطين، تحديدًا النباتات الشائعة والمعروفة شعبيًا من بينها. كما تناقش الورشة دور الجيولوجيا والانجراف والزراعة والمصاطب الزراعية والأشجار، ودورها في تغيير المشاهد الطبيعية. لغرض التنظيم، نرجو التسجيل المسبق من خلال الرابط هنا.



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