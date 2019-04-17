انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أن ضلل الرأي العام.. وفد إسرائيلي زار البحرين سراً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 مساءً - كشفت "القناة 13" العبرية، اليوم الأربعاء، عن زيارة أجراها وفد من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة البحرينية المنامة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمشاركة في مؤتمر دولي.

وجاءت مشاركة الوفد الإسرائيلي، بعد تضليل مارسته وسائل الإعلام العبرية الأسبوع الماضي، حيث قالت إنه ألغى مشاركته في المؤتمر الدولي بزعم دواعٍ أمنية لم تكشف عنها.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قالت الاثنين الماضي، إن وفداً إسرائيلياً ألغى مشاركته في مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

لكن "القناة 13" نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته، قوله: "خلافاً للتقارير عن إلغاء الوفد زيارته، فإن الدبلوماسيين الإسرائيليين وصلوا فعلاً إلى المنامة، وعقدوا عدة اجتماعات على هامش المؤتمر"، دون مزيد من التفاصيل.

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وبحسب تقرير سابق لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن الوفد "كان من المقرر أن يضم 30 شخصاً من رجال الأعمال والمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأثارت أنباء مشاركة الوفد الإسرائيلي حالة من الغضب العام في البحرين، ويُنظر إلى هذه المشاركة على أنها تطبيع للعلاقات بين البلدين على حساب الفلسطينيين.

يُشار إلى أن العلاقات بين البحرين و"إسرائيل" تشهد تطوّراً وصل إلى حدّ التطبيع في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية.

كما جمعتهما علاقات سرية على مستوى عالٍ في السنوات الأخيرة، والتقى مسؤولون بحرينيون وإسرائيليون عدة مرات بأوروبا.