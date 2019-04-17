انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا عدد الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 مساءً - قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، اليوم الأربعاء، إن عدد الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بلغ 548 شخصاً.

وأفاد بيان للمجموعة المتخصصة في توثيق ورصد الأحداث الميدانية اليومية لأوضاع الفلسطينيين، بمناسبة ذكرى يوم الأسير، بأن المعلومات الموثقة "من خلال المتابعة والرصد اليومي" أكدت "بأن هناك 548 ضحية فلسطينية تم توثيقها"، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للتعذيب قبل وفاتهم.

وأضاف أن من بين هؤلاء الضحايا "77 لاجئاً فلسطينياً تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري، و34 امرأة قضت تحت التعذيب".

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واستطرد: "تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش، أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما".

وأشار البيان إلى أنه "بعد الاعتقال يتعذر على أي جهة معرفة مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة".

جدير بالذكر أن مئات آلاف الفلسطينيين ممن هجّرهم الاحتلال الإسرائيلي قبل عقود يعيشون في سوريا، وعمدت قوات النظام إلى تهجير عدد كبير منهم من مناطق عدة، أبرزها مخيم اليرموك ومخيم درعا جنوبي البلاد.