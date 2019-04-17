معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ متابعات

نشر جيسون غرينبالت، مساعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية، خارطة جديدة لإسرائيل تظهر ضم مرتفعات الجولان.جاء ذلك في تغريدة للمسؤول الأمريكي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا في تعليق: “أهلا بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية بعد إصدار الرئيس الأمريكي إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.”

وكانت المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من دول المنطقة عبرت عن رفضها التام لإعلان واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة على أنها “أرض سورية عربية محتلة وفق القرارات الدولية”.

ويذكر أن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يعتبر تخليا عن السياسة الأمريكية المتبعة والتي دامت أكثر من 5 عقود والتي كانت نصت على أن تلك الأراضي محتلة. وكان ذلك أيضاً الإجماع الدولي.

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