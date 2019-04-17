شكرا لقرائتكم خبر عن هربا من الشرطة.. رئيس سابق يطلق النار على نفسه والان نبدء بالتفاصيل

هربا من الشرطة .. أطلق رئيس بيرو السابق آلان جارسيا الأخيرة اليوم الأربعاء أطلق النار على رأسه، أثناء محاولة اعتقاله على خلفية اتهامات بالفساد فلفظ أنفاسة الاخيرة فى المستشفى فى اثناء محاولة انقاذه .

وغرد رئيس بيرو مارتن فيزكارا على موقع "تويتر" للتواصل قائلا "تحزنني وفاة الرئيس السابق آلان جارسيا، أعرب عن خالص التعازي لعائلته وأحبائه".

وقال وزير الداخلية كارلوس موران في مؤتمر صحفي إنه عندما وصلت الشرطة إلى منزل جارسيا في العاصمة ليما، قال إنه سيتصل بمحاميه وصعد إلى غرفته.

وكان قاض أمر بسجن جارسيا (69 عاما) لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق معه فيما يتعلق بفضيحة فساد واسعة النطاق في أمريكا اللاتينية تتعلق لشركة التشييد البرازيلية العملاقة "اوديبريشت".