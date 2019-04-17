شكرا لقرائتكم خبر عن « الانتقالي السوداني» يراجع حركة الأموال والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، قراراً خاصاً بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استناداً على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية التي نصت على مراجعة حركة الأموال بدءًا من الأول من أبريل.

وقال إعلام المجلس العسكري الانتقالي، إن مراجعة حركة الأموال ستتم بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.

ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك بدءًا من الأول من أبريل.

وأمر القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ماورد في هذا القرار وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.