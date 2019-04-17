شكرا لقرائتكم خبر عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية بعد غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة و السبت والأحد ١٩ و٢٠ و٢١ أبريل للمصريين فى الخارج , وأيام السبت والأحد والاثنين ٢٠و٢١و٢٢ أبريل للمصريين فى الداخل. وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٩ عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات ، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة ، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية ، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل ، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

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