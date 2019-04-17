مصرع طفلين بانفجار مقذوف حوثي وسط اليمن

قتل طفلان يمنيان، الأربعاء، جراء انفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة إب، وسط البلاد.

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وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن الطفلين أحدهما في سن العاشرة، والآخر في الرابعة من عمره، قتلا بانفجار مقذوف المليشيا الحوثية في إحدى قرى مديرية حزم العُدين غربي محافظة إب.

وسبق أن قتل وأصيب آلاف المدنيين في اليمن جراء الألغام والمقذوفات التي زرعتها مليشيا الحوثي في عديد من مناطق البلاد.

وتشير إحصائيات يمنية رسمية إلى أن مليشيا الحوثي زرعت منذ بدء الانقلاب أكثر من مليون لغم.