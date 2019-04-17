بالصور.. أول اجتماع للمجلس العسكري السوداني بالقصر الجمهوري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أول اجتماع للمجلس العسكري الانتقالي في السودان
عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، أول اجتماع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري في الخرطوم.
واستعرض الاجتماع تقارير اللجان وبحث عددا من القضايا بالمتعلقة بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالبلاد وأصدر عددا من التوجيهات والقرارات.
ووجه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي بالسودان، البنك المركزي في البلاد بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان الجاري، وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
كما وجه المجلس أيضا "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".
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