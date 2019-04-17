صحيفة: روسيا تتسلح بصاروخ قادر على تدمير إنجلترا

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بالمزيد من القلق تلقت الصحافة البريطانية نبأ اقتراب روسيا من إتمام اختبار صاروخها البالستي الجديد العابر للقارات "سارمات". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية، إن اختبارات صاروخ "سارمات" دخلت مرحلتها النهائية. ونوهت صحيفة "ديلي إكسبرس" إلى أن هذا الصاروخ أقوى صاروخ روسي قادر على حمل رؤوس نووية، مشيرة إلى أن دولة روسيا ستتسلح في وقت قريب بصاروخ "قادر على تدمير إنجلترا وويلز"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضافت أن الأكثر قلقا أن صاروخ "سارمات" يستطيع الوصول إلى أهدافه عبر قطبي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي اللذين لا توجد فيهما وسائط الدفاع المضاد للصواريخ.أما صاروخ "تسيركون" الذي ستتسلح به سفن وغواصات الأسطول الروسي الجديدة فيقدر على تدمير مدن أمريكية بكاملها في حالة الحرب النووية وفقا لـ"ديلي إكسبرس".وكانت
وأضافت أن الأكثر قلقا أن صاروخ "سارمات" يستطيع الوصول إلى أهدافه عبر قطبي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي اللذين لا توجد فيهما وسائط الدفاع المضاد للصواريخ.
أما صاروخ "تسيركون" الذي ستتسلح به سفن وغواصات الأسطول الروسي الجديدة فيقدر على تدمير مدن أمريكية بكاملها في حالة الحرب النووية وفقا لـ"ديلي إكسبرس".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قد قالت إنها لا تفكر في إنشاء مجموعة عمل مع تركيا لحل الخلاف حول شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون: «مجموعة العمل الفنية في هذه المرحلة ليست ضرورية ولا سبيل تفكر فيه الولايات المتحدة كحل للمسألة». (تفاصيل)
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