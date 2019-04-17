انت الان تتابع مصرع 25 شخصا جراء الأمطار والعواصف الترابية في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
فيضان - أرشيفية
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول الأمطار والعواصف الترابية في ولايات "كجرات" و"راجستان" و"ماديا براديش" و"مانيبور"، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى في البلاد. وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" أعلن عن تقديم تعويضات للمتضررين جراء الأمطار والعواصف الترابية، مشيرا إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب. وكانت الهند قد شهدت فيضانات وانزلاقات أرضية خاصة بولاية كيرلا، أسفرت عن مقتل 445 شخصًا.
وطالب رئيس وزراء ولاية كيرلا بينارايي فيجايان، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، المتضررين بتقديم ما يثبت خسارتهم، موضحًا أن ذلك جاء بعد عودة عدد من النازحين إلى بيوتهم من المخيمات الإغاثية. وواصلت القوات الهندية والجهات المعنية الحكومية عملياتها لإعادة تأهيل المتضررين وسط مخاوف من وقوع أوبئة،
وطالب رئيس وزراء ولاية كيرلا بينارايي فيجايان، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، المتضررين بتقديم ما يثبت خسارتهم، موضحًا أن ذلك جاء بعد عودة عدد من النازحين إلى بيوتهم من المخيمات الإغاثية.
وواصلت القوات الهندية والجهات المعنية الحكومية عملياتها لإعادة تأهيل المتضررين وسط مخاوف من وقوع أوبئة، بينما أضاف المسؤول المحلي الهندي أن عدد النازحين المقيمين في نحو 2787 مخيمًا وصل إلى 869 ألف شخص.
وشهدت ولاية كيرلا هطول أمطار غزيرة على مدار الساعة منذ أوائل أغسطس الماضي، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية غير مسبوقة في جميع المحافظات، وتعد هذه أسوأ فيضانات تشهدها هذه الولاية المعروفة بشواطئها ومناطقها السياحية الجذابة.
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