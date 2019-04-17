انت الان تتابع ترامب يعرب عن مواساته لبابا الفاتيكان بعد حريق كاتدرائية نوتردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن مواساته لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول في أعقاب الحريق المدمر الذي تسبب في أضرار كبيرة بكاتدرائية نوتردام في باريس.

وغرد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أجريت للتو محادثة رائعة مع البابا فرنسيس للإعراب عن مواساة الشعب الأمريكي عقب الحريق المروع والمدمر في كاتدرائية نوتردام".

وأضاف ترامب: "عرضت تقديم المساعدة من قبل الخبراء المتميزين لدينا في مجال الترميم والتشييد، كما فعلت ذلك أيضا في محادثتي أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تمنيت للاثنين، البابا فرنسيس والرئيس ماكرون، عيد فصح سعيدا".