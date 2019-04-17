انتحار رئيس بيرو السابق هربا من اعتقاله في تحقيق فساد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت السلطات في بيرو إن الرئيس السابق آلان جارسيا توفي في مستشفى في ليما بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

وكان عمر جارسيا، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفة، 69 عاما.

وكتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.