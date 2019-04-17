الان تتابع السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:30 م, 17 أبريل 2019 م التعليقات: 0 رفضت السلطات السودانية استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، وفقا لتقارير إعلامية. وقالت التقارير إن الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية عاد للدوحة بعد رفض استقباله.

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