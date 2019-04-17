في اتصال هاتفي.. ولي العهد السعودي يهنئ نظيرة الاسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

ذکرت وسائل اعلامية تابعة للعدو الاسرائيلي أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب استقبل أمس اتصال هاتفي من ولي العهد السعودي.

وقالت القناة السابعة التابعة للاحتلال الإسرائیلي ،أن ترامب وبن سلمان تباحاثا حول الاستقرار في الشرق الأوسط وکیفیة الضعط علی ایران ومسألة حقوق الإنسان .

وخلال هذا الاتصال طلب ترامب من ابن سلمان الاتصال بنتانیاهو في حال فوزه ،لأن ذلك من شأنه تسریع التنسیق و التعاون بین الجانبین.

و نقلا عن مكتب نتانیاهو ،اتصل بن سلمان بنتنیاهو صباح الیوم نيابة عن والده کأول قائد عربي أو ربما دولي يهنئ هاتفيا نتنیاهو على فوزه في الانتخابات وانتخابه مجددا بعنوان رئیس وزراء إسرائیل وتحدثا معا حول مشاکل الشرق الأوسط