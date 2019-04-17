رئيس البيرو السابق ينتحر قبل توقيفه في فضيحة فساد

اسماء السيد - ليما: أطلق الرئيس البيروفي السابق، آلان غارسيا، صباح الأربعاء النار على نفسه، قبيل توقيفه في إطار فضيحة فساد، بحسب ما أعلن محاميه إيراسمو رينا.

وقال المحامي للصحافيين أمام المستشفى الذي يخضع فيه الرئيس السابق البالغ من العمر 69 عاما لعملية جراحية "صباح اليوم وقع حادث مأسوي إذ اتخذ الرئيس قرار إطلاق رصاصة (في الرأس) على نفسه"، لكنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وقال مصدر من شرطة بيرو إن غارسيا أطلق على نفسه الرصاص في وقت مبكر صباح اليوم (الأربعاء) بعد أن وصلت الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما للقبض عليه.

وقال المصدر الذي ليس مخولا له الحديث إلى وسائل الإعلام إن غارسيا نقل على الفور إلى مستشفى كاسيميرو ألوا.

وذكر مستشفى كاسيميرو اولوا أن غارسيا الذي ترأس البيرو من 1985 إلى 1990 ومن 2006 إلى 2011 "مصاب بجروح في الرأس".

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ووصلت الشرطة إلى منزل الرئيس السابق قرابة الساعة 06,30 (11,30 ت غ) عندما وقع الحادث.

وأوقف الأربعاء الماضي رئيس سابق آخر هو بيدرو باولو كاتشينسكي (2016-2018) في إطار القضية نفسها.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، وزعت المجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة أوديبريشت خلال أكثر من عقد 788 مليون دولار في نحو عشر دول في المنطقة للحصول على عقود.

واعترفت المجموعة بأنها دفعت رشاوى بقيمة 29 مليون دولار في البيرو بين 2005 و2014.



