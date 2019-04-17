شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على لأهالى الدقى وبين السرايات: الست المصرية عمود الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن يكون مشهد الحشود كبيرًا أمام اللجان الانتخابية، موجهًا التحية لكل سيدات مصر، قائلاً: "إن السيدات يستحققن أن يكن فى البرلمان المصرى بكل قوة وسيصبحن ممثلين بنسبة 25% فى البرلمان؛ لأنهم عمود البلد".

وأضاف عبد الرحيم على، فى كلمته بالمؤتمر الجماهيرى لدعم التعديلات الدستورية: "أننا نبنى مصر وعلينا أن نشارك فى ذلك من خلال مشاركتنا فى الاستفتاء"، مؤكدًا أننا فى مواجهة حقيقية مع أعداء الوطن الذين يتربصون بالبلد، واليوم سيكون احتفالا بحضور أبناء الدقى وبين السرايات وسنفرح جميعًا أمام اللجان الانتخابية بحشودهم أيام الاستفتاء.

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وشارك عدد كبير من المواطنين لحضور المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، اليوم الأربعاء، بنادى بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها.

وحرص المواطنون على ترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر، معبرين عن تأييدهم للتعديلات الدستورية والمشاركة القوية فى الاستفتاء يوم السبت المقبل حتى يوم الإثنين .