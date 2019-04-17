شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ندوة تثقيفية لحزب مستقبل وطن حول التعديلات الدستورية فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الإسماعيلية، ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية، تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، فى مركز القصاصين، بحضور شيوخ وعمد وكبار ورموز العائلات.





وناقشت الندوة التثقيفية، عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وفى محافظة الإسماعيلية، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

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وفي نهاية اللقاء تم توزيع جوائز للامهات المثاليات بالقريه وأمهات الشهداء ولبطله العالم في رفع الأثقال نعمه سعيد ابنه قريه المحسمه وانتهي اللقاء بعهد ووعد بأن القريه باكملها ستشارك في الاستفتاء بنعم من أجل مصر والمستقبل.