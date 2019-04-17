شكرا لقرائتكم خبر عن مساء اليوم.. رئيس الوزراء يتوجه للأقصر فى جولة تفقدية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، لمحافظة الأقصر في جولة تفقدية بالمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة .

Advertisements

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسئولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى.

كما يتفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسئولين التنفيذيين.